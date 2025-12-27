Sabalenková má v Súboji pohlaví výhodu. Bude hrať na menšom kurte ako jej mužský protivník

Aryna Sabalenková bude v nedeľňajšej tenisovej exhibícii hrať s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom na menšom kurte. V tom svetová jednotka vidí značnú výhodu, ako dnes povedala novinárom.
V Dubaji sa bude hrať na dva víťazné sety s upravenými pravidlami, nerovnako veľké polovice dvorca sú podľa agentúry Reuters jedným z nich.
"Kurt bude kratší a Nick teda bude musieť byť opatrnejší pri úderoch. A ja budem útočiť, v tom je moja sila, "vyhlásila bieloruská tenistka.
Usporiadatelia označili nedeľňajší zápas ako "Súboj pohlaví". Názov odkazuje na slávne stretnutie z roku 1973, v ktorom Billie Jean Kingová v Houstone porazila 6:4, 6:3, 6:3 niekdajšieho grandslamového šampióna, päťdesiatpäťročného Bobbyho Riggsa.
Podľa oboch dubajských aktérov je ale posolstvo ich zápasu iné. "Vtedy sa ženy snažili bojovať za iné veci. Teraz sme už dokázali, že si rovnocenné postavenie zaslúžime," uviedla Sabalenková.
Kyrgios chce zápasom predovšetkým vyzvať na užšiu spoluprácu. "Je tu príliš veľa rozdelenia, príliš veľa bojov a zatiaľ len málo tímovej práce," konštatoval. "Ale tým samozrejme nehovorím, že nechcem vyhrať," dodal pred duelom v Coca-cola Aréne pre 17.000 divákov.
Dvadsaťsedemročná Sabalenková má na konte štyri grandslamové tituly, 30-ročný Kyrgios si v roku 2022 zahral finále Wimbledonu. V posledných rokoch ale niekdajší trinásty tenista rebríčka ATP hral pre zdravotné ťažkosti len sporadicky.