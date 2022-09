Po víťazstve nad Nadalom sa mu zastavil svet. O tomto budem hovoriť vnúčatám, vraví

NEW YORK. Španiel Rafael Nadal ukončil púť na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku už v osemfinále.

Štvornásobný šampión tohto podujatia a držiteľ rekordných 22 grandslamových prvenstiev nestačil na domáceho Francesa Tiafoeho, ktorému podľahol 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

„V čom bol rozdiel? Nuž, je to jednoduché. Ja som odohral zlý zápas a on dobrý. Na konci je to tak,“ poznamenal 36-ročný Nadal. Ten vo Flushing Meadows našiel svojho prvého a zároveň posledného premožiteľa na tohtoročných grandslamových podujatiach a prišiel o unikátnu 22-zápasovú víťaznú šnúru.