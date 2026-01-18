VIDEO: Fanúšikovia vypískali kreatívneho Mouteta. Proti Austrálčanovi si dovolil niečo, čo ich pobúrilo

Francúz Corentin Moutet sa musel obhajovať po tom, čo na Australian Open podával zospodu pri svojom mečbale proti domácej nádeji Tristanovi Schoolkateovi.
Nasadený hráč číslo 32 bol blízko víťazstva, keď vyskúšal spomenutý servis, čo Austrálčana zmiatlo a jeho return bol príliš dlhý a skončil mimo dvorca.
Moutetovi to prinieslo víťazstvo v prvom kole 6:4, 7:6, 6:3. Na konci ho však fanúšikovia vypískali. Informovala o tom agentúra AFP.
"Urobil som to, pretože som si myslel, že môžem získať bod, čo sa aj podarilo. Nič iné. Samozrejme, nešlo o žiadnu neúctu ani nič podobné. Mohol som urobiť čokoľvek. V tej chvíli to bola pre mňa lepšia možnosť," priznal Moutet.
VIDEO: Podanie zospodu Mouteta
Francúz sa o niečo podobné pokúšal aj v minulosti, nebola to jeho taktika len pre rok 2026. Povedal, že je to všetko neoddeliteľnou súčasťou moderného tenisu.
"Som len sám sebou, snažím sa podávať dobré výkony, byť tou najlepšou verziou seba samého. Ak dokážem ľudí zabaviť, je to ešte lepšie, ale to nie je moja hlavná priorita.
Tou je podávať výkony a byť skvelým tenistom," dodal Moutet, ktorý sa v 2. kole stretne s Američanom Michaelom Zhengom.
