Chcela vyjsť z komfortnej zóny. Úspešná tenistka zo svetových hier podmienky v USA chváli

Škola mi aj niektoré turnaje preplatí, mne sa to teda oplatí. Neľutujem to, že hrávam za školu,“ uviedla slovenská tenistka.

„Je to trochu škoda, ale na druhej strane, tá podpora a financie od školy, ktorú dostávam, tak sa im aspoň takto môžem odvďačiť za ich podporu. Univerzitné hry sú od januára do mája, takže ostatné mesiace môžem pokojne hrávať profesionálne turnaje.

„Povedala by som, že mám veľmi premyslené rutiny pred zápasom a po ňom. To ma tak drží pokope, či už je regenerácia alebo mentálna príprava na zápas.

„Už sa to mení, preto idú aj lepšie hráčky na univerzitu. Môžeme hrať aj profesionálne. Konkurencia je tu obrovská, ja som vlastne ani nevedela, do čoho idem. Ani som si nemyslela, že to bude až také ťažké sa tam presadiť.

Tento úspech ma iba motivuje a ukazuje, že to, čo robím, tak je správne. Dáva mi to do budúcna motiváciu,“ vyhlásila reprezentantka Slovenska.

Zo Svetových univerzitných hier FISU si napokon priniesla dva cenné kovy, v tímovej súťaži vybojovala pre Slovensko striebro a individuálne bol z toho najcennejší kov. Všetko toto zvládla Mériová pri veľkej zápasovej záťaži, za 10 dní odohrala až 11 súťažných duelov.

Navyše sa postarala o najlepší slovenský výsledok na tomto podujatí, doterajším maximom bolo striebro aktuálneho trénera Ivana Košeca v miešanej štvorhre.

„Vnímala som pozitívne, že mám pred sebou dobrý vzor. On to uhral v mixe, mne sa to podarilo v dvojhre. Obrovská česť, stále si to v hlave spracovávam. Tieto dve medaily sú jednoznačne najvýznamnejšie, ktoré som kedy v mojej kariére dostala.

Dúfam, že mi tento úspech pomôže aj do budúcnosti a nakopne moju kariéru,“ vyjadrila sa Mériová.