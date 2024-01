Aj keby Djokovič nebol fit, je favorit. U žien môže vyhrať Australian Open nové meno

Organizátori sa rozhodli po sťažnostiach hráčov na časté konce zápasov v noci, Australian Open rozložiť do viacerých dní, aby už nemuseli hráči ako Andy Murray dohrávať svoje zápasy po štvrtej hodine nad ránom.

Jasný favorit aj domáca nádej

Medzi mužmi obhajuje titul Novak Djokovič, pre ktorého by ďalšie víťazstvo znamenalo jedenástu trofej z Melbourne a dvadsiaty piaty grandslamový vavrín.

Okrem toho by to bola jeho štrnásta sezóna s minimálne jedným triumfom na turnajoch tzv. veľkej štvorky a priblížil by sa tak v tejto štatistike svojmu rivalovi Rafaelovi Nadalovi, ktorý má takýchto sezón 15.



Novak Djokovič

Favorit favoritov. Keď po prvýkrát vyhral v Austrálii, jeho najväčší súperi ešte len chodili na základnú školu alebo do škôlky (v prípade Alcaraza s Runem).

Jeho tohtoročná príprava síce nebola ideálna (problémy so zápästím na United Cupu), ale počas štvrtkovej exhibície s Tsitsipasom už žiadne problémy nebolo vidieť.