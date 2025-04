VIDEO: Tínedžer ako prvý zo svojho ročníka vyhral zápas na ATP, no pobúril oslavou po skreči súpera

"Viedol 7:6 (2), 3:0, takže to nebolo žiadne náhodné víťazstvo. A pokiaľ niekomu pripadá jeho oslava prehnaná, možno je to preto, že ostatní oslavujú príliš málo," uviedol.

Povedal si, že do toho dá všetko

Po zápase bol viditeľne dojatý a ťažko hľadal slová. V rozhovore priznal, že posledné roky boli náročné a že už možnosť kvalifikovať sa preňho bola úspechom.

"Nemám slová. Tie roky boli ťažké. Dostal som voľnú kartu do kvalifikácie, zdolal som Mackenzieho McDonalda, potom tesne prehral s Bublikom. A potom to šťastie... Monfils odstúpil, objal ma a poprial mi veľa šťastia. Povedal som si, že proste pôjdem na kurt, budem si to užívať a dám do toho všetko," povedal mladík.

V ďalšom kole narazí na Belgičana Zizoua Bergseho, ktorý momentálne figuruje na 102. pozícii.