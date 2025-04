Nejdeš na kurt zúčastniť sa, ale vyhrať, vravel mu otec. Mladý talent obdivuje Federera

"Vždy to bolo rovnaké: Nikdy sa nevzdávaj, daj do toho 100 percent a uvidíme, čo sa stane. Na kurt nechodíš len kvôli účasti, chodíš tam, aby si vyhral," odpovedal Fils na otázku, čo sa od svojho otca naučil.

"Moji rodičia hrajú veľkú úlohu v mojom rozvoji, možno tú najväčšiu. Samozrejme, na kurte som to ja, kto hrá a drží raketu, ale oni ma vždy podporujú a veľmi mi pomáhajú," hovorí francúzsky tenista.

Úspešný bol už ako junior

Fils dal o sebe vedieť už v juniorských kategóriách, keď v roku 2020 vyhral jeden z najprestížnejších juniorských turnajov, Orange Bowl.

O rok neskôr sa na Roland Garros dostal do finále, v ktorom prehral s Lucou Van Asschom. Štvorhru však s Giovannim Perricardom vyhrali. Aj vďaka tomu sa vyšplhal na tretie miesto v juniorskom svetovom rebríčku.

V rokoch 2023 a 2024 sa tiež zúčastnil turnaja Next Gen ATP Finals, pričom lepší výsledok zaznamenal pri prvej účasti. Ako nasadená jednotka sa prebojoval do finále, v ktorom prehral po päťsetovej bitke so Srbom Medjedovičom.

Do seniorských turnajov prvýkrát nazrel na ATP Masters v Paríži 2022. V osemnástich rokoch sa stal najmladším Francúzom, ktorý sa prebojoval na tisícový turnaj od roku 2004, keď sa to podarilo Gaelovi Monfilsovi.

Na prvú výhru si ale musel ešte chvíľu počkať. Hneď v prvom kole totiž podľahol Talianovi Fogninimu v troch setoch, vrátane dvoch tajbrejkov.