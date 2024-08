Alcaraz šokujúco končí na US Open, s nenasadeným hráčom neuhral ani set

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz prekvapujúco vypadol už v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Šampión z roku 2022 a tretí najvyššie nasadený prehral s Holanďanom Boticom van de Zandschulpom 1:6, 5:7, 4:6.

Pre Španiela to je najhorší výsledok v New Yorku, v predchádzajúcich troch vystúpeniach sa dostal minimálne do štvrťfinále.

VIDEO: Zostrih zápasu Van de Zandschulp - Alcaraz