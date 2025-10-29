Robil chybu za chybou, pôsobil podráždene. Alcaraz pohorel v Paríži a netuší prečo

PARÍŽ. Carlos Alcaraz prišiel do Paríža na turnaj Masters vo výbornej forme, no jeho účinkovanie vo francúzskej metropole sa skončilo oveľa skôr, než ktokoľvek čakal.
Brit Cameron Norrie ho totiž dokázal prekvapiť už v úvodnom kole a zvíťazil 4:6, 6:3, 6:4.
Len nedávno sa Alcaraz tešil z titulov na US Open, v Cincinnati či Tokiu, no tentoraz pôsobil úplne mimo rytmu.
Spravil až 54 nevynútených chýb a počas zápasu viackrát podráždene komunikoval so svojím trénerom Juanom Carlosom Ferrerom.
Pre Alcaraza to bol ďalší nevydarený výsledok na turnaji kategórie Masters 1000, na ktorom sa mu ešte nikdy nepodarilo postúpiť ďalej než do štvrťfinále.
Svetová jednotka, ktorá tento mesiac vynechala Shanghai Masters, po zápase priznal novinárom, že „nemal absolútne žiadny cit pre loptičku“.
„Prišiel som sem plný energie. Veril som, že môžem dosiahnuť dobrý výsledok, pretože som hral naozaj skvelý tenis. Tento rok je pre mňa z hľadiska výkonnosti na konci sezóny najlepší,“ povedal.
VIDEO: Zostrih zápasu Norrie - Alcaraz
„Rozprával som sa s ostatnými hráčmi aj so svojím tímom a hovoril som im, že sa cítim výborne. Predchádzajúce roky som bol na konci sezóny vyčerpaný a unavený, ale tento rok je to iné. Vynechal som Šanghaj, bol som doma, mohol som si oddýchnuť a užiť si pár voľných dní.
To mi pomohlo dobiť baterky, takže netuším, čo sa stalo tu. Tento turnaj je pre mňa vždy náročný, ale prídem na to a raz tu budem hrať skvelý tenis.“
Alcaraz sa najbližšie predstaví na ATP Finals, po ktorých bude reprezentovať Španielsko vo finálovej fáze Davis Cupu.
„Urobím všetko pre to, aby som sa čo najlepšie pripravil na Turín aj na Davis Cup – sú to pre mňa veľmi dôležité turnaje,“ povedal 22-ročný Španiel.
„Momentálne sa chcem len vrátiť domov. Uvidíme, čo budem robiť ďalej – určite budem trénovať, pripravovať sa, a hlavne sa pokúsim, aby sa niečo také už nezopakovalo.“