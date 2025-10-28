VIDEO: Nadviaže na rozprávkovú jazdu zo Šanghaja? Monačan vyradil nasadeného Čecha

PARÍŽ. Monacký tenista Valentin Vacherot sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.
Víťaz predchádzajúceho „tisíckového“ turnaja v Šanghaji vyradil v úvodnom kole Čecha Jiřího Lehečku, nasadenú štrnástku zdolal v dvoch setoch 6:1, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Vacherot - Lehečka
Jeho ďalším súperom bude Francúz Arthur Rinderknech. Do 2. kola postúpil aj deviaty nasadený Kanaďan Auger-Aliassime po víťazstve nad argentínskym kvalifikantom Franciscom Comesanom 6:7 (2), 6:3 a 6:3.
ATP Paríž 2025
Dvojhra - 1. kolo:
Valentin Vacherot (Mon.) - Jiří Lehečka (ČR-14) 6:1, 6:3
Gabriel Diallo (Kan.) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:4
Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 7:5, 6:3
Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Francisco Comesana (Arg.) 6:7 (2), 6:3, 6:3