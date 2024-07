Alcaraz mal tri mečbaly, Djokovič sa vzoprel. Z finále sa však maratón nestal

V júni triumfoval na antukovom Roland Garros, v septembri 2022 nenašiel premožiteľa na US Open.

V repríze vlaňajšieho finále zdolal v pozícii turnajovej trojky druhého nasadeného Srba Novaka Djokoviča 6:2, 6:2, 7:6 (4). Španiel získal na tráve All England Clubu celkovo štvrtý titul z podujatí veľkej štvorky.

Djokovič nevyužil šancu na zisk ôsmeho wimbledonského titulu, ktorým by vyrovnal rekordný zápis Federera.

V minulosti sa to podarilo Djokovičovi, Španielovi Rafaelovi Nadalovi, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, Švédovi Björnovi Borgovi a Austrálčanovi Rodovi Laverovi. Z Londýna si odnáša prémiu 2,7 milióna libier.

Tesne pred žrebom potvrdil svoj štart a napokon dokráčal až do finále, v ňom však nestačil na disponovaného súpera. Vlani prehral s Alcarazom až po päťsetovom boji.

Už sa teším na večerné finále futbalových ME medzi Španielskom a Anglickom. Určite si ho niekde pozriem spolu s členmi môjho tímu. Dnes som si to odpracoval na kurte a večer si vychutnám futbal.

Alacaraz mal z úspešnej obhajoby titulu veľkú radosť. "Keď som mal 11 rokov, dúfal som, že raz vyhrám Wimbledon. Teraz sa mi podarilo obhájiť titul, splnil sa mi sen. Je to úžasný pocit držať v rukách túto nádhernú trofej.

Djokovič ich odvrátil, no za stavu 4:4 prišiel o podanie a Alcaraz išiel podávať na víťazstvo v zápase. Za stavu 40:0 však nepremenil tri mečbaly a o osude setu napokon rozhodol tajbrejk.

Djokovič priznal, že Španiel zvíťazil zaslúžene. "Dnes to očividne nebol výsledok, ktorý som si želal. V prvých dvoch setoch som nehral dobre, ale chcel by som vystrúhať poklonu Carlosovi, ktorý bol veľmi rozpálený a vyhral zaslúžene.

V treťom sete sa mi podarilo odvrátiť pár mečbalov a predĺžiť zápas, ale Carlos bol dnes lepší. Blahoželám celému jeho tímu, rodine a trénerovi Juanovi Carlosovi Ferrerovi, odvádzate skvelú prácu.

Mal by som byť hrdý na to, že od roku 2018 som bol vo Wimbledone vždy vo finále. Mal som opäť možnosť bojovať o titul na centri, je to požehnanie.

Ďakujem za podporu mojej manželke, milujem ťa. Ďakujem aj mojim deťom, že sa usmievajú, vďaka vám sa usmievam aj ja. Neviem, či budem mať dosť silné nervy, aby som raz trénoval môjho syna."