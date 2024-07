„Jdu do finále se skvělými pocity ze hry a s opravdu vysokou úrovní tenisu i pohybu, což mi dodává velkou sebedůvěru, že v neděli dosáhnu na dobrý výsledek,“ hlásil Alcaraz na tiskové konferenci po vítězství 3:1 na sety nad Daniilem Medveděvem. Španělský tenista na cestě do finále porazil Marka Lajala z Estonska (3:0), Aleksandara Vukice z Austrálie (3:0), Francese Tiafoea ze Spojených států (3:2), Uga Humberta z Francie (3:1), dalšího Američana Tommyho Paula (3:1) a již zmíněného Medveděva ve čtyřech setech. Oproti němu Djokovič dost pošetřil síly, což se mu hodí, protože je o 16 let starší. Grandslamový rekordman na turnaji porazil Víta Kopřivu (3:0), Jacoba Fearnleye z Velké Británie (3:1), Australana Alexeie Popyrina (3:1), Dána Holgera Runeho (3:0) a zmíněného Itala Musettiho. Ve čtvrtfinále hrát nemusel, protože zraněný Alex De Minaur odstoupil.

