Míňa loptičky, ktoré by nemala minúť. Osaková má pocit, že nehrá vo svojom tele

"Je to zvláštny pocit. Míňam loptičky, ktoré by som nemala minúť. A keď loptičku odpálim, niekedy je to jemnejšie, než na čo som bola predtým zvyknutá. Snažím sa hovoriť si: 'Je to v poriadku, ide ti to skvele. Len to musíš prekonať a ďalej hrať nátlakovo.' Psychicky ma to však vyčerpáva," skonštatovala Naomi Osaková podľa webu BBC Sport.