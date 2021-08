Murray obvinil Tsitsipasa, že zdržoval. Stratil môj rešpekt, vravel Brit

NEW YORK. Britský tenista Andy Murray obvinil Gréka Stefana Tsitsipasa, že zámerne zdržiaval hru počas ich vzájomného zápasu v 1. kole na turnaji US Open. Murray tvrdí, že Tsitsipas tým ovplyvnil výsledok duelu. Tsitsipas: Hral som podľa pravidiel Grék ako trojka turnaja zdolal 34-ročného Brita po štyroch hodinách a 39 minútach 2:6, 7:6 (7), 3:6, 6:3 a 6:4. Po päťsetovom maratóne Murray ledva pozdravil svojho súpera. "Myslím si, že je to vynikajúci tenista. Ale po tomto zápase som voči nemu stratil rešpekt," uviedol.

Nepáčili sa mu prieťahy jeho súpera v treťom sete, vrátane zdravotných a hygienických prestávok. Tsitsipas tvrdí, že žiadne pravidlá neporušil: "Ak mi chce niečo povedať, mali by sme to vyjasniť my dvaja, aby sme pochopili, čo sa stalo. Nemyslím si, že som porušil nejaké pravidlá, hral som podľa pokynov. Pokiaľ budem hrať podľa pravidiel a držať sa toho, čo hovorí ATP, potom je to v poriadku. Nemám nič proti nemu. Absolútne nič."

Murray podobný priebeh očakával Murray povedal, že mu po dlhých zdržaniach klesol adrenalín. "Hovoril som o tom so svojím tímom pred zápasom a povedal som, že to očakávam. Mal som sa pripraviť na to, že ak mu veci nebudú vychádzať, bude robiť presne toto. Keď hráte takýto zápas a zrazu príde sedem, alebo osem minútová prestávka, tak vychladnete. Môžete sa na to mentálne pripraviť, koľko chcete, ale fakt je, že vás fyzicky ovplyvní, keď si urobíte prestávku viackrát počas zápasu. A zakaždým to bolo pred mojím podaním. Keď si vyžiadal ošetrenie, bolo to tesne po tom, ako som vyhral tretí set."

Murray: Toto nemôže byť náhoda Po štvrtom sete si Tsitsipas vzal neobvykle dlhú hygienickú prestávku a po nej definitívne rozhodol zápas. "Toto nemôže byť náhoda. Neverím, že mal nejaké problémy. Bol v poriadku, pohyboval sa skvele. Som z toho sklamaný, pretože mám pocit, že to ovplyvnilo výsledok zápasu. Netvrdím, že by som ten zápas určite vyhral, ale dlhé prestávky mali vplyv na to, čo sa dialo po nich," povedal Murray.

Tsitsipas uviedol, že jeho posledná prestávka, ktorá trvala viac ako sedem minút, zahŕňala aj prezliekanie. "Čas, ktorý potrebujem na to, aby som sa prezliekol, je trošku dlhší. Pokiaľ viem, máme povolené dve prestávky na toaletu, a aby som sa mohol prezliecť, keďže sme hrali päť setov. Neporušil som žiadne pravidlá, takže nevidím dôvod, prečo by to mal byť problém."

Stefanos Tsitsipas na US Open 2021. (Autor: TASR/AP)

Proti prestávke protestoval aj Zverev Murray reagoval, Tsitsipas podľa neho jednoducho zdržiaval príliš často: "Myslím si, že je to nezmysel a on to tiež vie. Je načase zmeniť pravidlá, pretože to nie je dobré pre šport, nie je to dobré pre televíziu, nie je to dobré ani pre fanúšikov. Myslím si, že to nie je dobrý pohľad ani na hráčov."