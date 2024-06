Pomýlil si fľašu, z ktorej pil a za to pykal. Po dvoch rokoch sa slovenský olympionik vracia na kurty

Symbolický návrat na Bratislava Open

Trest slovenskému reprezentantovi a účastníkovi olympijských hier v Riu 2016 uplynue 6. júna o tri dni na to sa predstaví v kvalifikácii challengeru Bratislava Open na kurtoch TK Slovan.

Od organizátorov dostal voľnú kartu do kvalifikácie. Bez nej by na turnaji štartovať nemohol. Po dvoch rokoch totiž nemá žiadne body v rebríčku ATP.

„Po 2 rokoch bez tenisu je neuveriteľné, že môžem hneď prvý turnaj začať v klube v ktorom som vyrastal. Pre mňa to vyšlo najlepšie ako sa dá. Je to pre mňa obrovská príležitosť a je to pre mňa veľmi emotívne. Na návrat som sa dlho pripravoval,“ vravel 34-ročný tenista.

Paradoxom je, že pozitívnu vzorku mu odobrali pred dvomi rokmi práve na Bratislava Open. Teraz sa na rovnakom turnaji k profesionálnemu tenisu vracia.