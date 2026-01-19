Zápasník Vémola je na slobode. Prokurátorka ho prepustila z väzby na kauciu

Prokurátorka prepustila na kauciu z väzby zápasníka Vémolu obvineného z organizovanej drogovej trestnej činnosti.
ČTK to povedal jeho advokát Vlastimil Rampula. Súd poslal Vémolu do väzby po jeho zatknutí koncom minulého roka.
V kauze čelia obvineniu traja ľudia, hrozí im až 18 rokov väzenia.
"Ide o významný posun v rámci obhajoby. Naďalej potom platí, že uznesenie, na základe ktorého bolo začaté trestné stíhanie Karola Vémolu, je nepreskúmateľné a nie je z neho zrejmé, aké dôkazy majú svedčiť o jeho trestnej činnosti, "uviedol Rampula.
Vinu opakovane odmietol aj Vémola.
Podľa obhajcu stále platí, že zadržanie Vémolu bolo svojím načasovaním a spôsobom úplne neadekvátne.
"Ani následnou domovou prehliadkou, ktorú vykonal tím policajtov, neboli nájdené žiadne dôkazy o zapojení Karola Vémolu do trestnej činnosti," dodal.
Polícia Vémolu a ďalších dvoch ľudí zadržala vlani v utorok 23. decembra, zároveň uskutočnila domovú prehliadku v jeho dome v Měcheniciach v okrese Praha-západ.
Návrh prokuratúry na vzatie do väzby súd potvrdil o dva dni neskôr. Rampula proti väzbe svojho klienta podal na mieste sťažnosť. V januári polícia v kauze obvinila ďalších dvoch ľudí.
Bojovník zmiešaných bojových umení MMA Vémola je prvým Čechom, ktorý sa presadil do elitnej organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC).
Niekdajší kulturista a zápasník, ktorý tento rok oslávil štyridsiatku, je držiteľom niekoľkých titulov v strednej a v poloťažkej váhe, a to v českých i anglických organizáciách.