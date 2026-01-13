Po stopách Johana Cruyffa. Logo slávneho holandského klubu zaujme nenápaným detailom

Na otvorení štadióna nechýbala kráľovná, má unikátnu zaťahovaciu strechu a sídli tu najslávnejší holandský klub s hlavou udatného antického bojovníka Aiasa v logu. Vitajte v Aréne Johana Cruyffa, domovskom stánku Ajaxu Amsterdam.
Neprehliadnuteľný futbalový štadión sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta.
Priamo k štadiónu sa dá pohodlne dostať metrom – stačí vystúpiť na stanici Bijlmer, pričom aréna je len zopár krokov od východu. Rovnako sem v krátkych intervaloch premávajú vlaky z centra mesta.
Budova od holandského architekta Roba Schuurmana sa pred vami objaví tesne pred výstupom a jej eklektická architektúra vás prinúti zastaviť sa a obdivovať ju.
Ide o pomerne nový štadión. Postavili ho v rokoch 1993 až 1996 a s kapacitou 55 865 miest predstavuje najväčší futbalový stánok v Holandsku.
Pôvodne niesol názov Amsterdam Arena, no po úmrtí legendárneho kanoniera Johana Cruyffa v roku 2016 bol o tri roky neskôr, teda v roku 2019, ho premenovali práve po ňom.
Od Amsterdamu po Cruyffa
Potreba moderného štadióna pre Ajax viedla k projektu, ktorý sa rozbehol v 90. rokoch.
Pôvodný štadión De Meer bol na najdôležitejšie zápasy príliš malý, a tak sa mesto Amsterdam rozhodlo postaviť nový, veľký a komfortný futbalový stánok.
Výstavba štadióna sa začala v roku 1993 a trvala takmer tri roky. Autorom projektu bol holandský architekt Rob Schuurman, ktorý navrhol štadión s modernými funkciami vrátane zatváracej strechy, čo bolo v tom čase v Európe raritou.
Oficiálne bol štadión otvorený 14. augusta 1996. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnila holandská kráľovná Beatrix a štadiónom prebehol symbolický štafetový beh s Johanom Cruyffom a Frankom Rijkaardom.
Úvodný zápas odohrali Ajax a AC Miláno, pričom sa skončil víťazstvom talianskeho tímu 3:0.
Počas svojej existencie sa štadión stal dejiskom pamätných udalostí – hralo sa tu napríklad finále Ligy majstrov UEFA 1998, zápasy majstrovstiev Európy UEFA 2000 či stretnutia skupinovej fázy a osemfinále EURO 2020.
Postupná modernizácia v rokoch 2015 – 2020 zvýšila komfort aj bezpečnosť štadióna a kapacita dosiahla približne 55 865 divákov.
Aréna Johana Cruyffa sa tak stala nielen najväčším štadiónom v Holandsku, ale aj symbolom moderného holandského futbalu a plnohodnotným domovom legendárneho Ajaxu.
Vlastným tempom po stopách Cruyffa
Vstupenky na prehliadku si môžete zakúpiť online alebo priamo na mieste, cena je 20 €. Hoci si online kupujete lístok na konkrétny čas, štadiónom sa môžete prechádzať vlastným tempom – nenájdete tu totiž ani sprievodcu, ani audioguide.
Na recepcii vám len načítajú QR kód, dajú kľúčenku a môžete sa vydať doslova „po stopách Johana Cruyffa“.
Biele stopy na červenom podklade vám ukazujú, kadiaľ sa v spletitých chodbách zázemia štadióna pohybovať.
Musím sa priznať, že osobne uprednostňujem prehliadky so sprievodcom alebo aspoň s audioguidom, no tu nebolo ani jedno. Prehliadka bola koncipovaná ako samostatná prechádzka, čo mi bolo trochu ľúto, pretože sme sa nedozvedeli žiadne zaujímavosti.
Prvé kroky viedli do šatne hostí. Tá ma prekvapila svojou priestrannosťou, menej už sterilitou.
Sú tu vystavené dresy slávnych hráčov, ktorí proti Ajaxu nastúpili – obdivovať môžete napríklad dres Haalanda, Mbappého či Ronalda.
Zo šatne hostí pokračuje cesta hráčskym tunelom na ihrisko. Tunel pôsobí odosobnene, chýbajú motivačné citáty, na stenách sú len veľké plagáty s rokmi víťazstiev Ajaxu v lige, pohári a Lige majstrov.
Johan Cruyff Arena (Amsterdam Arena)
- Krajina: Holandsko
- Adresa: Johan Cruijff Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam, Holandsko
- Klub: Ajax Amsterdam
- Otvorenie: 14. augusta 1996
- Cena: približne 140 mil. eur
- Aktuálna kapacita: 55 865
- Rekordná návštevnosť: 54 990 (ligový zápas Ajax - Feyenoord)
- Veľké turnaje: finále Ligy majstrov UEFA 1998, EURO 2000, EURO 2020
Ohromujúca veľkosť a akustika
Po zdolaní niekoľkých schodov smerom k ihrisku sme vyšli priamo na trávnik.
Prvý pohľad z ihriska na tribúny je skutočne ohromujúci. Štadión je obrovský, dvojpodlažný a počas zápasu tu musí panovať poriadny hluk.
Vďaka premyslenej streche je akustika výborná a zaujímavosťou je, že strecha je zatváracia.
Keď sme sa dostatočne pokochali dokonale strihaným trávnikom a prezreli si tribúny, vydali sme sa cez hráčsky tunel späť do útrob štadióna. Na stenách tu visia staršie logá Ajaxu.
Pri jednotlivých znakoch sa dozviete niečo z histórie tohto slávneho holandského klubu.
Zaujímavosťou je, že názov klubu pochádza od hrdinu Trójskej vojny a súčasný znak používaný od roku 1991 má hlavu Ajaxa zloženú z 11 čiar, ktoré symbolizujú 11 hráčov na ihrisku. Tento detail ma vždy fascinoval – je síce jednoduchý, ale zároveň veľmi výstižný.
Priestor a detaily v šatni
Zlatým klincom každej prehliadky je šatňa domáceho tímu. Táto bola naozaj vyšperkovaná – priestranná, s dostatkom miesta nielen v samotnej kabíne, ale aj v zázemí, hoci hráči nemajú veľa priestoru na odkladanie osobných vecí.
Každý má len malý trezor zabudovaný za sedačkou, čo je zaujímavý detail. Celkovo však šatňa pôsobí moderne a funkčne, aj keď nie prehnane okázalo.
Tlačová miestnosť a novinárska chodba
Prehliadka pokračuje miestnosťou pre tlačové konferencie, kam po zápasoch chodia tréneri a hlavné hviezdy na rozhovory. Pred ňou sa nachádza chodba s bannermi v klubových farbách, kde novinári spovedajú ostatných hráčov.
Tlačová miestnosť je pomerne priestranná a rovnako ako celé zázemie veľmi moderná.
Zaujalo ma, že po obvode visia rôzne fotografie z histórie klubu. Tu sa prehliadka štadióna končí, no ešte nás čakala jedna zastávka – cez parkovisko hráčov sa totiž dostanete aj do malého Ajax múzea.
Kronika histórie klubu v múzeu
Múzeum otvorené v roku 2011 prehľadne zhromažďuje najvýznamnejšie trofeje aj menšie predmety z histórie klubu.
Okrem starých vstupeniek, zápasových programov a pohárov môžete na obrazovkách medzi exponátmi sledovať množstvo filmových záberov.
Všetko je vystavené veľmi prehľadne a artefakty nenútene rozprávajú príbeh slávneho holandského klubu.
Ajax patrí medzi desať najúspešnejších európskych klubov, domácu ligu vyhral 36-krát.
V múzeu sú vystavené aj štyri trofeje Ligy majstrov a jeden Pohár UEFA, takže návšteva múzea dáva jasnú predstavu o veľkosti klubu.
Obmedzená ponuka vo fanshope
Po prehliadke múzea nás čakala posledná zastávka – fanshop, ktorý ma však osobne veľmi nezaujal. Hoci je obrovský, ponuka je pomerne obmedzená a dá sa tu kúpiť najmä základný tovar.
Milovníci dresov a šálov si tu síce prídu na svoje, no jedinou kuriozitou, ktorá ma zaujala, boli papuče v tvare tradičných drevákov. Inak nič, čo by stálo za pozornosť.
Magické miesto plné futbalovej histórie
Johan Cruyff Arena nie je len moderný štadión s úžasnou architektúrou a pohodlným, moderným zázemím pre hráčov a novinárov.
Je to symbol holandského futbalu, miesto, kde sa píšu nové kapitoly futbalovej histórie a kde sa o atmosféru starajú fanúšikovia Ajaxu, ktorí počas zápasov vytvárajú skvelú kulisu.
Či už vás fascinujú historické trofeje, architektonické detaily štadióna alebo samotný pocit stáť na mieste, kde hrali skutočné futbalové legendy, návšteva Johan Cruyff Areny je zážitok, ktorý vám zostane v pamäti.
Každý krok po štadióne – od hráčskeho tunela cez šatne až po múzeum – vás sprevádza príbehom Ajaxu, či už ste fanúšik, turista alebo milovník futbalu.
Jednoducho povedané, tu sa história stretáva so súčasnosťou a každý, kto sem zavíta, odchádza s pocitom, že bol súčasťou niečoho výnimočného.
