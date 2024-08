Nastúpi na svoj 72. grandslam. Wawrinka dostal voľnú kartu na US Open

NEW YORK. Bývalí šampióni tenisového US Open Bianca Andreescuová, Naomi Osaková a Stan Wawrinka získali voľné karty do dvojhry pre nadchádzajúcu edíciu turnaja.

V stredu o tom informovali organizátori záverečného grandslamového turnaja sezóny.

Andreescuová triumfovala na podujatí v roku 2019, no má za sebou deväť mesiacov trvajúcu hernú prestávku pre zranenie chrbta.