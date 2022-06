ONLINE: Tampa Bay - Colorado dnes (finále play off NHL, 3. zápas)

Jak již bylo zmíněno, finálová série mezi Tampou a Coloradem má zatím jednoznačného krále, a tím jsou Avalanche. Svěřenci trenéra Bednara zvládli klíčové bitvy na domácím ledě, díky čemuž se ujmuli vedení v sérii 2:0.

Úvodní utkání série nabídlo dramatickou podívanou, která dospěla až do prodloužení, kde o prvním bodu pro tým z Denveru rozhodl Andre Burakovsky. To druhé utkání už bylo o poznání jednostrannější. Ani výrazná opora hostů Andrej Vasilevskij, na kterého se Lightning mohou již několik let spolehnout, nedokázal zadržet rozjeté hráče Colorada, kteří za jeho záda dokázali dostat hned sedm puků a jednoznačně ovládli druhý duel.

Třetí utkání v Amalie Areně bude pro vývoj série klíčové. Pokud by hráči Avalanche zvládli i třetí duel, tak to bude s ambicemi obhájce titulu vypadat dost bídně. Podaří se svěřencům trenéra Coopera zdramatizovat vývoj série?