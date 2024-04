Vypadla svetová trojka aj veľký talent. O'Sullivan mal čas aj na výmenu názorov s diváčkou

Napriek tomu turnaj pokračuje aj bez svetovej trojky Marka Allena. Severný Ír prehral v dramatickom súboji so skúseným Johnom Higginsom. Štyridsaťosemročný Škót uspel v pomere 13:12.

Štvornásobnému majstrovi sveta posledné sezóny nevyšli podľa predstáv. Veľký triumf nad Allenom, ktorý opísal ako jeden z najlepších v kariére, ho dokonca rozplakal.

"Bude to so mnou žiť navždy. Po všetkom, čo sa stalo za posledné dva roky a musel som sa postaviť pred ten najintenzívnejší tlak, je to pre mňa veľký moment," povedal Higgins pre World Snooker Tour.

VIDEO: Rozhodujúci frejm zápasu John Higgins - Mark Allen