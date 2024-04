Slovák má famózne čísla, neznáma superstar ide nonstop. Črtá sa prestup storočia

BRATISLAVA. Pred každým zápasom si zoberie do rúk malý, zelený zápisník a pero.

„Vždy si zaznamenám názov zápasu a dátum. Snažím sa zapísať si veci, ktoré musím neskôr na ihrisku vykonať. Momentky, ktoré si zapíšem, si prečítam znova a takto to robím už asi sto až dvesto zápasov,“ priznal Dávid Hancko.

„Píšem perom, ktorým som podpísal zmluvu vo Feyenoorde. Pomáha mi to byť o pol sekundy rýchlejší, ale hlavne v hlave. Aj keď nám prednáša tréner, tak si to značím. Zapisujem si aj pokyny, ktoré sa týkajú mojej pozície a súpera. To môže byť rozhodujúce,“ netají Hancko.