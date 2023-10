Keď sa hráči dozvedali sumu, boli nadmieru spokojní, tvrdí šéf. Čo sa deje v Trnave?

Postup Trnavy do Európskej konferenčnej ligy (EKL) vyvolal eufóriu. Bol to váš plán, alebo ste ho výrazne prekročili?

„V tejto sezóne sme zarobili už jeden a pol násobok bežného rozpočtu,“ tvrdí šéf. Vysvetľuje, ako je to s platmi hráčov. Koľko investujú do mládeže? Vyrastá v Trnave výnimočný mladík? Mal to niekedy tréner Gašparík nahnuté? Akú funkciu má pripravenú pre Martina Škrtela?

Ak mám byť úprimný, tak je to prekvapenie. Určite sme chceli ísť v EKL čo najďalej. Najlepšie do skupiny. Už v treťom predkole sme však dostali Lech Poznaň, ktorý je ohromne silný klub. Má dvesto zamestnancov a ročný rozpočet tridsať miliónov eur. Keď sme videli ich infraštruktúru, štadión a všetko okolo, tak sme ihneď pochopili, že sme vo veľkom klube. Gól Lukáša Štetinu na 2:1 vonku bol veľmi dôležitý a dal nám nádej. Domáci zápas nám ukázal, že sme schopní s podporou fantastického publika zdolať kohokoľvek.

Podľa našich informácii je rozpočet Spartaka okolo troch miliónov eur. Vykryje vám získaná prémia od UEFA v hodnote štyroch miliónov celý rok?

Áno, pokryje nám určite celý rok. My však nesmieme zaspať na vavrínoch, aby sme v ďalšej sezóne mohli byť ešte úspešnejší. Musíme sa snažiť zháňať do klubovej kasy ďalšie peniaze. Či už cez marketing, televízne práva alebo vstupné. V tejto sezóne sa nám rozpočet určite ešte navýši. Poviem príklad. To, čo je vám niekto ochotný spraviť v domácej súťaži za tisícku, tak vám to v EKL urobí za trojnásobok. Každý chce využiť situáciu. Náš káder na poslednú chvíľu pred štartom EKL doplnili traja noví hráči, čiže je dnes dostačujúci. Rozpočet sa však o zopár tisíc eur navýšil. S príjmami rastie aj výdaj, to je bežné. Po účinkovaní v Európe sa ekonomicky vrátime do normálu, aby sme neskĺzli z nastúpenej filozofie.