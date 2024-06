Finále beriem ako samozrejmosť, hovorí akvabela Reichová pred európskym šampionátom

BELEHRAD. Slovenská akvabela Viktória Reichová v sobotu zamierila do dejiska ME v plaveckých športoch s cieľom skončiť v Belehrade okolo 5. miesta.

Na februárových MS v Dauhe som vo voľnom sóle skončila jedenásta, teraz by ma potešilo umiestnenie okolo 5. priešky.

"Nechcem to zakríknuť, ale finálové umiestnenie beriem v Belehrade ako samozrejmosť.

Po zmene pravidiel v synchre rozhoduje teraz najmä predvedený výkon a nie to, z ktorej krajiny pretekárka pochádza, čo hodnotím pozitívne."

"Bolo to veľmi úspešne vystúpenie. Dôležité je, že som si urobila dobré meno u rozhodkýň, ktoré si ma zapamätali.

Uvidíme, či to vypáli na medailu, bude záležať aj od výkonov konkurentiek zo zahraničia," uviedla pre TASR najlepšia slovenská synchronizovaná plavkyňa za rok 2023.

Reichová v tomto roku potvrdzuje výkonnostný progres, na ktorom má podľa jej slov veľký vplyv aj návrat k bývalej trénerke Ksenii Sydorenkovej.

"Ksenia ma trénovala od roku 2017 do roku 2020, keď vypukla pandémia koronavírusu. Je to trochu iný štýl, ale zatiaľ je to super.

Rozumieme si a dokáže zo mňa vyťažiť maximum. Musím povedať, že k zlepšeniu výsledkov prispelo aj to, že som sa nejako asi sama prenastavila v hlave.

Túto sezónu si naozaj užívam, lebo ak ma nechytí druhý dych, s najväčšou pravdepodobnosťou bude moja posledná.

Od momentu, keď som si povedala, že si chcem odniesť čo najkrajšie spomienky, odnášam si aj najlepšie výsledky."