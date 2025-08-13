Slováci si skomplikovali cestu za postupom. Vo Švajčiarsku prehrali dvojciferným rozdielom

Predkvalifikácia MS v basketbale 2027
Švajčiarsko - Slovensko 85:72 (45:36)
Najviac bodov - Švajčiarsko: Fofana 24, Granvorka 15, T. Ročak 11
Slovensko: T. Malovec 22, Pavelka 13, Szabó 5, Abrhám a Krajčovič po 3 (Kováčik 14, M. Malovec 5, Bolek 3, Kincel a Zelizňák po 2, Majerčák a Merešš 0)
TH: 22/14 - 25/22, fauly: 22 - 26, trojky: 11 - 8
Rozhodovali: Chuecová (Šp.), Salinš (Lot.), Sanchez (Šp.)
Štvrtiny: 17:21, 28:15, 14:17, 26:19.
WINTERTHUR. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zaznamenala druhú prehru v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027.
Vo švajčiarskom Winterthure nestačila na domáci výber po výsledku 85:72.
V tabuľke je na druhej pozícii s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier, pri rovnosti bodov má rovnaké skóre z dvojzápasu so Švajčiarskom.
Do „riadnej“ kvalifikácie MS 2027 idú dva najlepšie tímy. Slovákov čaká v stredu 20. augusta o 18.00 h záverečný duel v skupine, v bratislavskej Gopass aréne privítajú Ukrajinu.
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Slovensko
I. polčas:
Po dlhšom čakaní na otváracie body sa rozohrala na palubovke ofenzívna partia, v ktorej mali Slováci mierne navrch.
Švajčiari sa držali na dostrel, celkovo dominovali ofenzívy ako defenzívy. Slovenský tím využíval širšiu rotáciu a bodové rozloženie, čo mu napokon prinieslo po prvej štvrtine vedenie 21:17.
V druhej časti to chvíľkovo vyzeralo pozitívne zo slovenského pohľadu, ale potom sa obraz hry úplne zmenil.
Po vyfaulovaní Krajčoviča sa začali kopiť chyby, odišla strelecká muška a Švajčiarsko sa dostalo do priaznivého stavu.
Navyše s klaksónom zakončilo prvý polčas, Fofanova trojka znamenala stav 45:36 z domácej strany.
II. polčas:
Slováci sa po polčasovej prestávke herne spamätali a pustili sa do sťahovania manka, respektíve boja o druhé víťazstvo do tabuľky D-skupiny.
Neraz sa priblížili na rozdiel útoku, ale Švajčiari vždy v správnej chvíli bodovo reagovali. Keď sa k tomu pridali opäť chyby a nedostatočné doskakovanie, tak pred poslednou 10-minútovkou bolo z pohľadu hostí 53:59.
Situácia sa v štvrtej štvrtine začínala zo slovenského pohľadu komplikovať, keďže Švajčiarsko sa dostalo do priaznivého skóre v rámci vzájomného dvojzápasu.
V správnej chvíli sa ale podarilo tento scenár zastaviť a ukázať ešte túžbu po úspechu. Lenže Švajčiari zmenu nepripustili a víťazstvo si nenechali zobrať z rúk.
V koncovke sa ešte snažili naháňať skóre a napokon dokázali zrovnať skóre zo vzájomného dvojzápasu.
Hlasy po zápase
Peter Kováčik, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme do zápasu vstúpili dobre. S dobrou energiou, aj dobre sme hrali v obrane a plnili sme pokyny trénera. Prišla druhá štvrtina, kde to Švajčiari zlomili na svoju stranu. Prehrali sme o 11-12 bodov, oproti tomu, keď sme s nimi hrali na Slovensku, tak my sme zlomili zápas v druhej štvrtine. Bohužiaľ, teraz to bolo úplne naopak. V druhej štvrtine sa nám vyfauloval kapitán Krajčovič, snažili sme sa ho nejako nahradiť, ale je to hráč, ktorého je veľmi ťažké nahradiť. Snažili sme sa, oni hrali dobre a išlo to do konca. Teraz ideme späť na Slovensko, pobiť sa o čo najlepší výsledok s Ukrajinou a zabojovať o postup z prvého alebo druhého miesta.“