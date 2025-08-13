Slováci si skomplikovali cestu za postupom. Vo Švajčiarsku prehrali dvojciferným rozdielom

Timotej Malovec (Slovensko), Jamal George a Selim Fofana (obaja Švajčiarsko).
Timotej Malovec (Slovensko), Jamal George a Selim Fofana (obaja Švajčiarsko). (Autor: TASR)
13. aug 2025 o 20:56
Slovensko má v predkvalifikácii bilanciu jedna výhra a dve prehry.

Predkvalifikácia MS v basketbale 2027

Švajčiarsko - Slovensko 85:72 (45:36)

Najviac bodov - Švajčiarsko: Fofana 24, Granvorka 15, T. Ročak 11

Slovensko: T. Malovec 22, Pavelka 13, Szabó 5, Abrhám a Krajčovič po 3 (Kováčik 14, M. Malovec 5, Bolek 3, Kincel a Zelizňák po 2, Majerčák a Merešš 0)

TH: 22/14 - 25/22, fauly: 22 - 26, trojky: 11 - 8

Rozhodovali: Chuecová (Šp.), Salinš (Lot.), Sanchez (Šp.)

Štvrtiny: 17:21, 28:15, 14:17, 26:19.

WINTERTHUR. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zaznamenala druhú prehru v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027.

Vo švajčiarskom Winterthure nestačila na domáci výber po výsledku 85:72.

V tabuľke je na druhej pozícii s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier, pri rovnosti bodov má rovnaké skóre z dvojzápasu so Švajčiarskom.

Do „riadnej“ kvalifikácie MS 2027 idú dva najlepšie tímy. Slovákov čaká v stredu 20. augusta o 18.00 h záverečný duel v skupine, v bratislavskej Gopass aréne privítajú Ukrajinu.

Priebeh zápasu Švajčiarsko - Slovensko

I. polčas:

Po dlhšom čakaní na otváracie body sa rozohrala na palubovke ofenzívna partia, v ktorej mali Slováci mierne navrch.

Švajčiari sa držali na dostrel, celkovo dominovali ofenzívy ako defenzívy. Slovenský tím využíval širšiu rotáciu a bodové rozloženie, čo mu napokon prinieslo po prvej štvrtine vedenie 21:17.

V druhej časti to chvíľkovo vyzeralo pozitívne zo slovenského pohľadu, ale potom sa obraz hry úplne zmenil.

Po vyfaulovaní Krajčoviča sa začali kopiť chyby, odišla strelecká muška a Švajčiarsko sa dostalo do priaznivého stavu.

Navyše s klaksónom zakončilo prvý polčas, Fofanova trojka znamenala stav 45:36 z domácej strany.

II. polčas:

Slováci sa po polčasovej prestávke herne spamätali a pustili sa do sťahovania manka, respektíve boja o druhé víťazstvo do tabuľky D-skupiny.

Neraz sa priblížili na rozdiel útoku, ale Švajčiari vždy v správnej chvíli bodovo reagovali. Keď sa k tomu pridali opäť chyby a nedostatočné doskakovanie, tak pred poslednou 10-minútovkou bolo z pohľadu hostí 53:59.

Situácia sa v štvrtej štvrtine začínala zo slovenského pohľadu komplikovať, keďže Švajčiarsko sa dostalo do priaznivého skóre v rámci vzájomného dvojzápasu.

V správnej chvíli sa ale podarilo tento scenár zastaviť a ukázať ešte túžbu po úspechu. Lenže Švajčiari zmenu nepripustili a víťazstvo si nenechali zobrať z rúk.

V koncovke sa ešte snažili naháňať skóre a napokon dokázali zrovnať skóre zo vzájomného dvojzápasu.

Hlasy po zápase

Peter Kováčik, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme do zápasu vstúpili dobre. S dobrou energiou, aj dobre sme hrali v obrane a plnili sme pokyny trénera. Prišla druhá štvrtina, kde to Švajčiari zlomili na svoju stranu. Prehrali sme o 11-12 bodov, oproti tomu, keď sme s nimi hrali na Slovensku, tak my sme zlomili zápas v druhej štvrtine. Bohužiaľ, teraz to bolo úplne naopak. V druhej štvrtine sa nám vyfauloval kapitán Krajčovič, snažili sme sa ho nejako nahradiť, ale je to hráč, ktorého je veľmi ťažké nahradiť. Snažili sme sa, oni hrali dobre a išlo to do konca. Teraz ideme späť na Slovensko, pobiť sa o čo najlepší výsledok s Ukrajinou a zabojovať o postup z prvého alebo druhého miesta.“

Tabuľka skupiny D v predkvalifikácii MS 2027

