ONLINE: Švajčiarsko - Slovensko dnes, predkvalifikácia MS v basketbale 2027 LIVE (skupina D)

Sportnet|13. aug 2025 o 16:00
Sledujte s nami online prenos zo zápasu predkvalifikácie MS v basketbale 2027: Švajčiarsko - Slovensko.

WINTERTHUR. Slovenská reprezentácia dnes hrá zápas v rámci predkvalifikácie MS v basketbale 2027. V treťom zápase skupiny D čelí Švajčiarsku. Duel sa odohrá na štadióne AXA Arena vo Winterthurte.

Slováci v doterajšom priebehu zaznamenali domácu výhru práve proti Švajčiarsku, následne však podľahli výberu Ukrajiny.

Basketbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

LIVE PRENOS: Švajčiarsko - Slovensko (predkvalifikácia MS v basketbale 2027, LIVE, skupina D, streda, výsledok)

Kvalifikace MS – muži  2025/2026
13.08.2025 o 19:00
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Tabuľka skupiny D

Basketbal

    dnes 16:00
