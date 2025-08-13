ONLINE: Švajčiarsko - Slovensko dnes, predkvalifikácia MS v basketbale 2027 LIVE (skupina D)

WINTERTHUR. Slovenská reprezentácia dnes hrá zápas v rámci predkvalifikácie MS v basketbale 2027. V treťom zápase skupiny D čelí Švajčiarsku. Duel sa odohrá na štadióne AXA Arena vo Winterthurte.
Slováci v doterajšom priebehu zaznamenali domácu výhru práve proti Švajčiarsku, následne však podľahli výberu Ukrajiny.
Basketbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
LIVE PRENOS: Švajčiarsko - Slovensko (predkvalifikácia MS v basketbale 2027, LIVE, skupina D, streda, výsledok)
Kvalifikace MS – muži 2025/2026
13.08.2025 o 19:00
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.