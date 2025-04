Slováci chcú natiahnuť víťaznú šnúru. Prípravu začínajú proti finalistovi MS

V prípravnom dvojzápase v Herisau proti domácemu Švajčiarsku sa 10. a 11. apríla budú snažiť natiahnuť desaťzápasovú víťaznú sériu, no v prvom rade sa realizačný tím bude snažiť zapracovať do systému viacerých nováčikov.

Je to príprava, skúšajú sa aj nejakí noví hráči, ktorí dostanú šancu. Uvidíme, ale ako hovorím, každý tréner a každý hráč ide do zápasu s tým, že chce byť úspešný,“ povedal Országh.

„Samozrejme že my do každého zápasu chceme ísť s tým, že chceme vyhrať. Chceme byť aktívni, chceme korčuľovať a odohrať dobré zápasy.

„Videl som ich uplynulé zápasy, ktoré hrali v EHT proti Čechom. Síce prehrali, alebo bol to rýchly hokej. Švajčiari hrajú rýchlo, agresívne napádajú, korčuľujú, tlačia sa do brány, takže taký klasický švajčiarsky štýl,“ uviedol Országh.

„Áno, po takejto sérii to je ešte taký ďalší väčší tlak. Ale my sa budeme snažiť chalanov čo najlepšie pripraviť, čo je pre mňa podstatné.

V ďalších fázach prípravy čakajú slovenský výber ešte tri prípravné dvojzápasy – doma proti Nemecku i Francúzsku a potom v Ostrave proti Česku.

„Teším sa na to tak ako na každý zápas. Je jedno či to je proti Švajčiarsku, alebo komukoľvek. Je to už príprava na MS a o to to bude lepšie,“ uviedol útočník Maxim Čajkovič.