Ďalší šláger v prospech Kanady. S Českom to bude vynikajúci zápas, myslí si Mercer

PRAHA. Kanadskí hokejisti urobili dôležitý krok smerom k prvenstvu v pražskej A-skupine MS.

V nedeľnom šlágri zdolali Švajčiarsko 3:2 a po šiestom víťazstve v sérii sa posunuli na čelo tabuľky, o dva body pred Česko.

Práve s domácim tímom sa stretnú v utorok o 16.20 h v boji o prvú priečku, obhajcovia titulu si ju udržia, ak neprehrajú v riadnom hracom čase.

"Česi zažívajú neuveriteľný turnaj a takisto hrajú výborne. Dospelo to do rozhodujúcej bitky v základnej skupine a myslím si, že to bude skutočne vynikajúci zápas," povedal pre oficiálny web šampionátu kanadský útočník Dawson Mercer.