O MS v Česku je enormný záujem, súťaž o predkupné právo na vstupenky sa chýli ku koncu

BRATISLAVA. Už len do piatka 15. septembra majú záujemcovia možnosť zaregistrovať sa do súťaže na oficiálnom webe podujatia o predkupné právo na vstupenky pre budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji v Česku.

"Po uzavretí všetkých registrácií sa všetci účastníci do 24. septembra dozvedia, kto z nich získal predkupné právo na prvé kolo prednostného predaja.

To bude prístupné od 2. do 4. októbra. Nepredané vstupenky budú k dispozícii od 6. do 8. októbra v druhej fáze prednostného nákupu všetkým zaregistrovaným s výnimkou výhercov z prvého kola," informovali českí organizátori.

Česi tiež upozornili, že všetky zaregistrované osoby ako prvé dostanú všetky novinky spojené s uvoľnením nových sektorov do predaja či o možnosti nákupu ďalších lístkov na konkrétne stretnutia.

Aktuálne sú v ponuke len balíčky a podľa organizátorov viac ako 34-tisíc osôb prejavilo záujem o prvý deň turnaja a súboje Čechov proti Fínom v kombinácii s duelom Nórov proti Švajčiarom.