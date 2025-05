Piaty deň na MS: Tretina, ktorá trvala takmer 24 minút a senzačný výsledok Maďarov

Nemci zdolali Nórov 5:2, veľkou posilou pre ich tím bola hviezda Ottawy Senators Tim Stützle.

23-ročný hráč prispel k výhre svojho mužstva dvoma asistenciami. Jeho účasť na šampionáte nebola istá, napokon uňho zavážil fakt, že si môže zahrať spolu s kamarátmi Lukasom Reichelom a Moritzom Seiderom.

Reichel však zápas nedohral, v druhej tretine zišiel z ľadu po tvrdom hite s podozrením na zranenie ramena.

Táto tretina mimochodom trvala nezvyčajne takmer 24 minút.

Necelé štyri minúty pred koncom prvého dejstva sa pri mantineli z klziska odlomil veľký kus ľadu a vznikla obrovská diera. Na jej dne už bolo vidieť betónový podklad.

Vzhľadom na to, že do konca tretiny už nezostávalo veľa času, mužstvá odišli do kabín na prestávku. Po nej najprv odohrali zostávajúci čas z prvej tretiny, následne si vymenili strany a pokračovali v hre.

Avšak aj v polovici tohto dejstva sa obnovili problémy s ľadom a hráči museli dlhé minúty čakať na úpravu.

„Nikdy som nič také nezažil,“ poznamenal Stützle v rozhovore pre televíznu stanicu Pro7.