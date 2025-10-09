Na ME družstiev sa predstaví osmička Slovákov. Zväz oslavuje storočnicu viacerými aktivitami

BRATISLAVA. Na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy družstiev v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnia v chorvátskom meste Zadar (12. až 19. októbra) budú Slovensko reprezentovať štvorčlenné družstvá mužov a žien.
V mužskej kategórii pod vedením trénera reprezentácie SR Petra Šeredu sú Wang Jang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka a Alexander Valuch.
Ženské kvarteto trénera Jaromíra Truksu tvoria Barbora Váradyová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová a Dominika Witschová.
Vyrovnané súperky
Ženská časť výpravy odcestovala do dejiska podujatia vo štvrtok 9. októbra. V základnej skupine sa Slovenky stretnú s družstvami Turecka a Ukrajiny.
„Budeme mať dva dni na tréning priamo v hale na tých istých stoloch, s tými istými loptičkami. V nedeľu si pozrieme stretnutie súperiek, a dúfam, že o deň neskôr ich zdoláme,“ optimisticky uviedol Truksa.
VIDEO: Tréner Truksa a Várady
„Čakajú nás vyrovnané súperky, môžeme vyhrať, ale aj prehrať, súťaž družstiev mám rada, ako tím odchádzame dobre naladené,“ pridala najskúsenejšia hráčka a líderka tímu Váradyová.
Muži odcestujú na šampionát v sobotu 11. októbra, za súperov budú mať v základnej skupine družstvá Rumunska a Holandska.
„Aj nás čakajú vyrovnané stretnutia, Rumuni sú favoriti, Holanďanov by sme mali zdolať. Bolo by krásne dostať sa do štvrťfinále,“ povedal P. Šereda. Do vyraďovacej fázy postúpia z každej skupiny dva najlepšie tímy.
VIDEO: Tréner Šereda a Pištej
Storočnica zväzu
Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) oslavuje v tomto roku storočnicu založenia. Pri tejto príležitosti už prebehlo viacero aktivít, ďalšie sa ešte chystajú. Bližšie o tom informoval na tlačovej besede predseda SSTZ Anton Hamran.
„Úspešne sme zorganizovali majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Popri tom bol pripravený krátky film o storočnici a ďalší film o najúspešnejšom slovenskom stolnom tenistovi v histórii Františkovi Tokárovi, ktorý by tiež v tomto roku oslavoval sto rokov.
Do obehu sa dostala špeciálna stolnotenisová známka. Čaká nás ešte pripomenutie storočnice v Prahe, ktoré chceme osláviť spolu s českou federáciou 15. novembra.
Na Slovensku bude takéto podujatie 15. decembra, spojené s vyhlásením najlepšieho stolného tenistu.
V termíne 3. až 11. novembra zorganizujeme v Senci Svetový pohár mládeže. Podarilo sa nám zaradiť Slovensko do kalendára Svetového pohára dospelých 18. až 22. apríla 2026.“