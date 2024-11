Štartovka PML 12 sa rozrastá. Chýbať nebudú stálice, nováčikovia či veterán Oktagonu

Už dávnejšie bolo jasné, že do ringu PML sa pred domácim publikom vráti rozhodca či tréner Tomík Nguyen. Zástupca pražského Lanna Gymu debutoval na turnaji s poradovým číslom 3 v júni 2022, kedy čelil tvrdému Leonardovi Borákovi.

Ostrieľaný bojovník so skúsenosťami z celého sveta v divízii do 60 kilogramov momentálne okupuje tretiu priečku a po dlhšej prestávke by rád stúpal vyššie.

Zabrániť sa mu v tom pokúsi talentovaný krajan René Hrabica, ktorý v máji výborným výkonom potrápil Romana Kučeru.