Slováci na MS v hokejbale. Športový program na dnes (23. jún)

Matúš Korbáš (Slovensko) na buly v zápase A-skupiny Švajčiarsko - Slovensko na MS mužov v hokejbale
Matúš Korbáš (Slovensko) na buly v zápase A-skupiny Švajčiarsko - Slovensko na MS mužov v hokejbale (Autor: TASR)
Sportnet|23. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 23. júna. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 23. júna

Futbal 

Tenis

  • Turnaje WTA v Bad Homburg a Eastbourne
  • Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne

Hokejbal

  • 18:15 Slovensko - Česko, MS mužov - skupina A

Strelectvo

  • 16:00 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe

Olympijské

  • 10:00 zasadnutie exekutívy MOV
TV program: utorok, 23. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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