Slováci na MS v hokejbale. Športový program na dnes (23. jún)

Športový program na utorok, 23. júna
Futbal
- 2:00 Nórsko - Senegal, I-skupina na MS 2026
- 5:00 Jordánsko - Alžírsko, J-skupina na MS 2026
- 19:00 Portugalsko - Uzbekistan, K-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 22:00 Anglicko - Ghana, L-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje WTA v Bad Homburg a Eastbourne
- Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
Hokejbal
- 18:15 Slovensko - Česko, MS mužov - skupina A
Strelectvo
- 16:00 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
Olympijské
- 10:00 zasadnutie exekutívy MOV
TV program: utorok, 23. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.