Méri vybojovala postup po parádnom obrate. Medailové ambície naznačili slovenskí atléti

BRATISLAVA. Piaty súťažný deň na 32. Svetových univerzitných hrách FISU Rýn Ruhr 2025 sa podaril fantastický obrat v zápase o postup do štvrťfinále tenisovej dvojhry Eszter Méri.

Na tenisových kurtoch ETUF v Essene hrala Eszter Méri o postup do štvrťfinále dvojhry proti šiestej nasadanej Francúzke Robbeovej.

V rozhodujúcom sete do 15 bodov bol rozhodujúci moment za stavu 5:5, keď Litovčania získali trojbodový náskok. Petruf s Jančokom ešte dotiahli na 11: 12, no záver setu patril súperom a slovenská dvojica tesne prehrala 12:15.

V prvom sete za stavu 18:18 získali Slováci sériu troch bodov za sebou a set vyhrali 21:18. V druhom sete Litovčania ušli sériou štyroch bodov, náskok si udržali až do konca setu, ktorý vyhrali 21:17 a zrovnali stav setov na 1:1.

Tréner Ľuboš Nemec zhodnotil zápas: „Očakávali sme, že to bude vyrovnaný zápas. V prvom sete sa hráči oťukávali, zisťovali sme kto čo hrá, vyhrali sme ho v koncovke. V druhom sete prevzali iniciatívu Litovčania. Tie-break ako vždy býva nevyspytateľný a vyšiel viac práve Litve.“

Mužská dvojica Jakub Zelinka s Jakubom Goldírom vyzvali nemecký pár Fadeev / Oehme, no prehrali 1:3.

V prvom zápase miešanej štvorhry v Messe Essen prehrala dvojica Jakub Zelinka/Ema Labošová s dvojicou neutrálnych športovcov Sidorenko/Abraamian 3:0 a nepodaril sa im postup do štvrťfinále.

Po poobedňajšom žrebe do individuálneho ženského pavúka naše ženské trio Ema Labošová, Natalia Grigelová, Adriana Illášová nastúpili do prvých vyraďovacích zápasov a všetky cez svoje súperky postúpili do top 64.

Ema Labošová si poradila so Srílančankou Siwrahne 4:0, zápas Adriany Illášovovej s Čiľankou Infante skončil rovnakým skóre a Natália Grigelová postupuje cez Chiriacovú z Moldavska 4:2.

Atléti naznačili medailové ambície

Atletické súťaže na zrekonštruovanom štadióne v Bochume odštartovali rozbehmi mužov na 400 metrov cez prekážky.

Veľkým slovenským medailovým prísľubom je študent Katolickej univerzity v Ružomberku Patrik Dömötör, ktorý v poslednom rozbehu po vypustenom cieli skončil druhý a v celkovom poradí časom 50,55 figuroval na ôsmom mieste.

„Do tristovky to bolo celkom ľahučké, mal som výhodnú pozíciu a v poslednej stovke som sa to snažil kontrolovať situáciu, najmä za desiatou prekážkou, takže rezerva tam, samozrejme, bola,“ povedal po rozbehu spokojný Dömötör.