V Číne krátko pred ZOH pribúdajú prípady nového variantu omikron

Z mesta sa rozšíril omikron aj do provincie Che-nan a úrady očakávajú ďalšie prípady, informovala o tom agentúra DPA.

Zimné olympijské hry odštartujú 4. februára a budú sa konať za prísnych protipandemických opatrení. Ich účastníci by nemali prísť vôbec do styku s miestnym obyvateľstvom, pred príchodom do Číny i priamo počas športového sviatku ich čaká každodenné testovanie.