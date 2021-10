Španělé se do finálového souboje dostali přes úřadujícího mistra Evropy z Itálie. V první půle se Španělsko dostalo do dvoubrankového náskoku po dvou gólech Ferrana Torrese, když na oba mu přihrál Mikel Oyarzabal. Po pauze se Italové pustili do snahy o zvrat, povedlo se jim ale pouze snížit brankou Lorenza Pellegriniho.83. Lorenzo Pellegrini (Chiesa) – 17. F. Torres (Oyarzabal), 45+2. F. Torres (Oyarzabal)30. Bonucci, 82. Locatelli – 45. Azpilicueta, 65. Sarabia, 71. Pino, 89. Oyarzabal42. Bonucci (ITA)G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci (C), Bastoni, Emerson – Barella (72. Calabria), Jorginho (64. Lorenzo Pellegrini), Verratti (58. Locatelli) – Chiesa, Bernardeschi (46. Chiellini), L. Insigne (58. Kean).Simón – Azpilicueta, Laporte, P. Torres, M. Alonso – Koke (75. Merino), S. Busquets (C), Gavi (85. Roberto) – Sarabia (75. B. Gil), F. Torres (49. Pino), Oyarzabal.