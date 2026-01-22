Čaká ju maturita zo slovenčiny. Na ZOH ide aj osemnásťročná Prešovčanka

Slovenská šortrekárka Lea Popovičová sa vo veku 18 rokov dočká premiéry na ZOH. Na vrchol doterajšej kariéry sa teší a do Milána pocestuje s realistickými cieľmi.
„Nemám ambície o konkrétnom umiestnení. Uvedomujem si, že v silnej konkurencii bude na úspech treba aj trochu šťastia. Pokúsim sa o čo najlepší výkon a uvidíme, ako to dopadne,“ uviedla Popovičová pre TASR.
Slovenský zväz rýchlokorčuľovania (SRZ) mal pre ZOH 2026 k dispozícii jednu miestenku od Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU). Súperili o ňu Popovičová s Tamarou Tokárovou a SRZ sa na základe lepších výsledkov rozhodol pre prvú menovanú.
Popovičová mala na kľúčových súťažiach, ktoré prehovorili do nominácie na ZOH, vyšší počet lepších umiestnení (9:3), celkový bodový zisk (1021:632) a aj lepší dosiahnutý čas na 500 m trati (44,79 : 45,46).
„Myslela som si, že mám väčšiu šancu, ale nechcela som si tým byť istá až do momentu, keď mi to povedali. Aby som nebola sklamaná, ak by to nevyšlo. Samozrejme, že som dúfala, že ma nominujú a teším sa, že sa tak stalo,“ priznala Popovičová.
Do nového roka vstúpila účasťou na ME v holandskom Tilburgu. Predstavila sa v pretekoch na 500 m a aj na 1500, no ani v jednom prípade sa nedostala do finále. „Vo viacerých jazdách som spadla, hoci nie vždy vlastnou vinou. Ku koncu šampionátu som už bola aj chorá, takže som sa v závere necítila dobre a nedokázala som ísť na maximum,“ priznala.
Pomýšľa na osobný rekord
Ešte do ZOH v Miláne ju čakajú majstrovstvá sveta juniorov.
„To bude jeden z vrcholov mojej sezóny. Na rozdiel od ZOH, na ktorých asi pôjdem iba na 500 m trati, absolvujem celú súťaž. Môj cieľ je dostať sa tam do finále,“ konštatovala Popovičová.
Na ZOH bude pravdepodobne štartovať na 500 m trati, na ktorej by sa svojím výkonom rada dostala pod 45 sekúnd.
„Nešpecializujem sa iba na jednu trať, mám to rovnomerne rozložené. Päťstovka je menej stresujúca, menej sa v nej rozmýšľa a taktizuje. Je to v podstate šprint. Tisícpäťstovka je viac taktická. Myslím si, že tú päťstovku si viac užijem.
Veľmi záleží na tom, aký bude ľad, no predpokladám, že bude kvalitný. Bolo by príjemné vytvoriť si na ZOH osobný rekord, ale uvidíme, ako to dopadne,“ uviedla Popovičová pre TASR.
Maturitu si musela posunúť
Študentka Gymnázia sv. Moniky v Prešove si váži, že v škole vychádzajú v ústrety jej športovej kariére.
„Som vo štvrtom ročníku a čaká ma v ňom maturita zo slovenčiny. V piatom budem maturovať zo všetkého ostatného. Tento rok ma ešte čakajú aj marcové MS, potom absolvujem v škole komisionálne skúšky.
Keby som ich chcela robiť v riadnom termíne, musela by som ich písať už v týchto dňoch, no nie som na to pripravená a ani nie som príliš často doma. Som rada, že mi dovolili posunúť to a napokon si to dorobím v marci,“ poznamenala Popovičová.