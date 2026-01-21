Premiéra pod piatimi kruhmi. Slovenská šortrekárka získala miestenku na ZOH

Slovenská šortrekárka Lea Popovičová bude reprezentovať Slovensko na nadchádzajúcich ZOH v Taliansku (6.- 22 februára).
Rozhodol o tom Slovenský zväz rýchlokorčuľovania (SRZ), ktorý mal k dispozícii jednu miestenku od Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU). Popovičovú zvolil na základe lepších výsledkov než v nedávnom období dosiahla ďalšia adeptka Tamara Tokárová.
Osemnásťročná Popovičová sa počas uplynulého víkendu predstavila na ME v holandskom Tilburgu na 500 a aj na 1500 m trati. Ani v jednom prípade sa napokon nedostala do finále. Ešte pred ZOH by mala absolvovať MS juniorov.
„Keďže sa nominovaná pretekárka s najväčšou pravdepodobnosťou predstaví na tratiach 500 m aj 1500 m, brali sme do úvahy výsledky všetkých disciplín spolu, celkovo 12 disciplín,“ uviedol SRZ v oficiálnom vyhlásení, v ktorom vysvetlil dôvody nominácie Popovičovej pred Tokárovou.
Popovičová mala vyšší počet lepších umiestnení (9:3), celkový bodový zisk (1021:632) a aj lepší dosiahnutý čas na 500 m trati (44,79 : 45,46)