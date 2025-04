Sukeľ je pripravený stať sa lídrom. Céčko v Litívnove niečo znamená, hovorí Országh

Litvínov mal skvelý vstup do sezóny, dokonca viedol tabuľku extraligy. V novom kalendárnom roku však tradičný klub postihla kríza.

PIEŠŤANY. Slovenský hokejista Matúš Sukeľ prišiel do národného tímu s nálepkou lídra tímu. Pri neúčasti viacerých skúsených mien bude patriť 29-ročný útočník medzi najostrieľanejšie mená v slovenskej kabíne.

Žiaľ, padli sme mimo štvorky a v predkole sme to nezvládli, takže sklamanie na jednej strane. Na tej druhej si myslím, že trištvrte sezóny sme hrali naozaj dobrý hokej, ale v konečnom dôsledku to nestačilo na viac, ako predkolo,“ zhodnotil sezónu Sukeľ.

„Z tímového hľadiska to nedopadlo podľa našich predstáv. Nechceli sme sezónu skončiť tak skoro a myslím, že sme mali dobre našliapnuté. Na začiatku nového roka sme začali prehrávať a trochu sme padali tabuľkou.

Od začiatku januára si pripísal Litvínov iba päť víťazstiev a až 16 prehier v základnej časti. V následnej play off uhral proti Třincu len jeden bod a so sezónou sa rozlúčil už v predkole vyraďovacej fázy.

„Myslím si, že som mal po boku výborných spoluhráčov. Mal som veľkú dôveru od trénera a mali sme skvelú partiu. Potom sa to aj odrazilo na štatistikách a góloch,“ povedal útočník so 46 štartmi za národný A-tím.

Slovenská ofenzíva nemôže počítať v Štokholme s tradičnými lídrami v podobe Petra Cehlárika, Mareka Hrivíka či Libora Hudáčka.

Ružovo nevyzerá situácia ani s príchodom hráčov zo zámorskej NHL, v ktorej Slovákov čaká play off. Otvára sa tak priestor na to, aby Sukeľ patril k lídrom na ľade i mimo neho. Uvedomuje si to hráč aj realizačný tím.

VIDEO: Tréner Vladimír Országh na zraze slovenskej reprezentácie