Nový Slovan, staré problémy. Oremus kritizoval presilovky: Góly máme dávať, nie dostávať

"Bol to aj pre neho prvý zápas v novom prostredí, číže mu to pomohlo. Nadobudne sebavedomie. Bude ešte možno lepšie chytať," povedal.

"A mohli sme ich dostať tri. Tri góly v našich presilovkách. To je prvá vec, ktorú zajtra budeme riešiť s tými hráčmi, ktorí sú tam na to, aby tie góly dávali a nie dostávali. Poriadne si to rozoberieme," prízvukoval tréner Peter Oremus.

Gól Slovana by mohol kandidovať aj na presný zásah roka. Bol to ukážkový protiútok so zakončením do prázdnej brány.

Predchádzal mu ale samostatný nájazd Justina Ducharmeho, ktorý však Šutov zastavil.

"Každý prvý zápas v sezóne je dôležitý, hlavne ho zvládnuť výsledkovo a to sa nám podarilo. Účel sme splnili, ale bolo tam strašne veľa vecí, ktoré si nepredstavujeme, aby tam boli. To si s chalanmi vyriešim," dodal Oremus.