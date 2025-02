Dvadsaťjednotku čaká žreb kvalifikácie na EURO 2027. Je v treťom výkonnostnom koši

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov figuruje pri žrebe kvalifikačných skupín EURO U21 2027 v treťom výkonnostnom koši.

V kvalifikácii sa z členských federácií UEFA nepredstaví tiež Rusko, ktoré je z dôvodu invázie na Ukrajinu suspendované a chýbať bude Lichtenštajnsko, ktoré sa rozhodlo nezapojiť do kvalifikácie. Informoval portál futbalsfz.sk.

UEFA rozdelila 51 reprezentácií do šiestich výkonnostných košov. V prvom až piatom je po deväť reprezentácií, vo výkonnostne najslabšom šiestom koši zostávajúci poltucet.

Kritériom pre rozdelenie do výkonnostných košov bol dosiahnutý koeficient vypočítaný na základe výsledkov z posledných troch cyklov majstrovstiev Európy do 21 rokov (teda ME U21 2021, 2023 a 2025).