ONLINE: Slovensko - USA dnes na MS v hokeji žien do 18 rokov (skupina B, LIVE)

Nominácia SR 18 ženy na záverečnú prípravu v Bratislave a MS vo Švajčiarsku (2. – 15. 1.): Michaela Feníková (HC Slovan Bratislava), Liana Tomaštíková (HC Slovan Bratislava), Bianka Kostková (HC Slovan Bratislava/HC ŠKP Bratislava), Hana Krákorová (HC Slovan Bratislava/HC ŠKP Bratislava), Soňa Kubaniová (do 4. 1.) (HC Slovan Bratislava/HC ŠKP Bratislava), Lenka Karkošková (HC Slovan Bratislava/MMHK Nitra), Ema Tóthová (HC ŠKP Bratislava/HK Lokomotíva Nové Zámky), Lilien Beňáková (HK Brezno/ŽHK Poprad), Bianka Masláková (MHK Dolný Kubín/ŽHKm Zvolen), Nela Tischlerová (HC Košice/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Kristína Taricsová (HK Lokomotíva Nové Zámky/HC Spišská Nová Ves), Lívia Nogová (MHK-Martin/MHK Dolný Kubín), Sandra Halušková (MHK-Martin/HK Spartak Dubnica), Mariana Sumegová (ŽHK Poprad), Tatiana Blichová (HC Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Ema Lacková (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HC Prešov), Alica Juríková (HC Topoľčany), Nikola Komlošová (MŠKM Trebišov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Gabriela Lačná (HC Bulls Vranov/ŽHK Michalovce), Alexandra Mateičková (RoKi Rovaniemi/Fín.), Michaela Sophia Paulínyová (Ontario Hockey Academy/Kan.), Nela Lopušanová (Bishop Kearney/USA), Lívia Debnárová (Winchendon School/USA)

