Slovenky idú na ME bez spojky z francúzskej ligy. Veľké sklamanie, vraví tréner

ŠAMORÍN. Slovenské hádzanárky nebudú mať na ME v Innsbrucku k dispozícii spojku Adrianu Holejovú, ktorá sa zranila v sobotnom prípravnom zápase s Ukrajinou (30:27). Slovenky postúpili na kontinentálny šampionát po 10 rokoch a v základnej E-skupine ich čaká postupne domáce Rakúsko (28. november), Slovinsko (30. november) a spolufavorit turnaja Nórsko (2. november). Dueňas: Holejová je veľmi dôležitá hráčka Dvadsaťpäťročná spojka Holejová, ktorá pôsobí vo francúzskom Nice, si v sobotnom stretnutí zlomila kľúčnu kosť.

Okrem jej absencie bolo už predtým známe zranenie krídelníčky Martiny Popovcovej. Tú trápi bočný väz.

"Holejová je veľmi dôležitá hráčka, takže je to veľké sklamanie. Prípravné zápasy sme hrali s nimi a teraz nebudú k dispozícii, takže je to veľký problém. Sme však tím, budeme sa to snažiť zvládnuť a šancu dostanú aj hráčky, ktoré ju nedostávajú tak často," povedal tréner Jorge Dueňas na pondelkovej tlačovej konferencii v Šamoríne. "Bola schopná hrať aj napravo, jej zranenie dáva možnosť na iné rozostavenie. Môže ju nahradiť Olívia Ščípová alebo Alena Dvorščáková. Tie dokážu brániť naľavo i napravo. Zvyšok tímu je v dobrej fyzickej kondícii, nemáme zranenia, v Maďarsku boli trocha unavené," dodal tréner. Namiesto Holejovej nepovolal do reprezentácie žiadnu náhradníčku a nominácia tak bude 17-členná.

Nominácia Slovenska na ME v hádzanej žien 2024 Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa), Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.) Spojky: Karin Bujnochová (Szombathelyi KKA/Maď.), Barbora Lancz (Mosonmagyoróvár SC/Maď.), Tatiana Šutranová (CS Măgura Cisnădie/Rum.), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Alena Dvorščáková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová (HK Slovan Duslo Šaľa), Krídla: Réka Bíziková (Komáromi KVSE/Maď.), Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda) Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)

Rozpačitá príprava s pozitívami v závere Jeho tím začal v septembri prípravu rozpačito, keď najprv tesne vyhral a následne podľahol Faerským ostrovom.

V októbri však zdolal na Karpatskom pohári Severné Macedónsko a Turecko, pričom na Brazílčanky nestačil o štyri góly. V piatok Slovenky prehrali v Maďarsku s domácimi, no na záver zdolali účastníka ME Ukrajinu. Tomuto istému súperovi čelili aj v kvalifikácii a bola z toho prehra a remíza. Tréner podotkol, že to bol len prípravný duel, no aj tak našiel pozitíva. "Potvrdilo to náš progres v poslednom čase. V prvom zápase sme prehrali o päť gólov, potom sme remizovali a teraz sme ich dokázali zdolať. To znamená, že naša forma sa zlepšuje, je to dôležité pre mňa aj pre hráčky," povedal Dueňas pre TASR. Kormidelník zároveň priznal, že pre jeho družstvo je kľúčový úvodný zápas proti Rakúsku. Nórky sú zlaté medailistky z tohtoročných OH v Paríži, na ktorých sa zúčastnili aj Slovinky.

"Sú víťazky OH a viete, že sú jedny z favoritiek. Rakúsko má tiež veľmi dobrý tím, bude to s nimi veľmi kvalitný zápas a budeme sa ich snažiť zdolať. Slovinky hrali tento rok na olympiáde, je to top tím a zmenili nejaké hráčky, nemáme o nich kompletné informácie. Nemali sme šancu hrať proti nim v ostrom zápase," vysvetlil kouč. ME si pamätá iba Bíziková Pre Slovensko je to prvá účasť na ME od roku 2014 a tretia v ére samostatnosti. Zo súčasného kádra bola na ME v Chorvátsku len kapitánka Réka Bíziková. "Vieme, že je to veľmi ťažká skupina, ale chcem odohrať dobré zápasy, najmä úvodné dva. Ja veľmi verím, že postúpime ďalej aj teraz," povedala 32-ročná krídelníčka a zároveň nepriamo narážala na nečakaný postup zo základnej skupiny spred desiatich rokov. Jej tím vtedy v záverečnom zápase prekvapil triumfom nad Srbskom. Medzi skúsenejšie opory tímu patrí aj 30-ročná spojka Karin Bujnochová, ktorá chýbala na ME 2014, no bola pri postupovom zápase.

"Na ME by sme už ľahkú skupinu nenašli, aj tá naša je veľmi náročná. Rakúšanky sú domáce, môžeme ťažiť z generačnej obmeny Sloviniek a čo sa týka Nórska, bude to trocha duel za odmenu. Pre nás bude dôležitý ten prvý zápas, môžeme v ňom získať sebavedomie," povedala Bujnochová. Ščípová: Môžeme nabrať skúsenosti V opačnej pozícii je 22-ročná Ščípová, pre ktorú je to premiérové vrcholové podujatie. "Pre hráčky v mojom veku to môže byť veľmi dôležité a môžeme nabrať skúsenosti. V posledných prípravných zápasoch nám trocha utiekli začiatky druhých polčasov. Dostali sme menší stres z toho, že sme im naozaj dokázali konkurovať," zhodnotila Ščípová. Okrem ME 2014 boli Slovenky aj na šampionáte v roku 1994, na oboch obsadili 12. miesto.