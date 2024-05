Chcú medailu. Slováci nastúpia proti Švédom v tradičnej zostave

ESPOO. Slovenská hokejová reprezentácia má opäť šancu vybojovať si po viac ako 20 rokoch cenný kov z MS hráčov do 18 rokov .

V prvom obrannom páre nastúpi Luka Radivojevič, ktorý je so šiestimi asistenciami najproduktívnejším Slovákom na šampionáte.

"Švédi majú dobrý pohyb a majú radi puk. Niekedy ho v rozohrávke trochu dlhšie držia, nie je to na jeden dotyk, čo by sa dalo využiť dobrým napádaním, ziskom pukov a tlačením sa do bránky," doplnil Kmeč pre Hockey Slovakia.

Online prenos zo zápasu o bronz nájdete aj na Sportnete.