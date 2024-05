ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, MS v hokeji do 18 rokov 2024 LIVE (MS U18, o bronz)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu o 3. miesto na MS U18 vo Fínsku medzi Švédskom a Slovenskom.



Švédsko



Švédi by možno boli vo finále, keby nepremrhali prvú tretinu s Kanadou. Výsledok 0:4 signalizoval, že sa to môže skončiť poriadnym výpraskom. Tri korunky sa však skonsolidovali a zo strateného duelu urobili drámu. Zo straty 1:5 to skresali na konečných 4:5. Dvomi gólmi sa blysol Viggo Nordlund.



Slovensko



Naši reprezentanti chceli ušiť taktiku na USA, no ostalo iba pri slovách. Zámorský súper opäť dominoval, ako tomu bolo v základnej skupine, no tentoraz sme mu dokázali streliť aspoň dva góly. Po jasnej prehre 2:7 si Slováci zopakujú minuloročný súboj o bronz. Vlani to bola Kanada, terajší protivník je oveľa prijateľnejší. Útočník Tomáš Chrenko dokonca vyhlásil, že si mužstvo ide po medailu.