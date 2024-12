Švajčiari nasadili atrakciu turnaja, ale spravili fatálnu chybu. Hrdinom Slovákov bol syn brankára

OTTAWA. Pre oba tímy to bol veľmi dôležitý zápas. Ak sa pozrieme na tímy v B-skupine na MS v hokeji do 20 rokov 2025, favoritom je Švédsko. Česko, Slovensko a Švajčiarsko majú primárny cieľ postúpiť do štvrťfinále. A v ňom sa podľa možnosti vyhnúť zámorským tímom Kanade a USA. To by, samozrejme teoreticky, malo garantovať umiestenie do druhého miesta v skupine.