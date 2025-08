Nový tréner Slovákov: Nemôžeme hrať divoko, lebo dostaneme od každého o tridsať

Namiesto toho, aby sme premieňali pripravené akcie, skúšali sme streľbu z diaľky a Švajčiari podnikli zopár protiútokov a dali nejaké šialené trojky. Škoda. Mohli sme vyhrať aj o dvadsať a nie o trinásť bodov. Isteže sme už boli unavení, ale to museli byť aj Švajčiari, na to sa nedá vyhovárať,“ hodnotil rodák zo Skopje.

Dôležité je, aby sme sa viac sústredili. Nemôžeme hrať divoko, lebo dostaneme od každého o tridsať. Teraz myslím už na Ukrajinu, ktorá je favorit, hrala viackrát na európskom šampionáte, ale chcem nad ňou vyhrať. Ak by sa nám to podarilo, sme jednou nohou ďalej,“ povedal Vidin.

Srbský kouč si napriek tomu verí, že dovedie tím do hlavnej fázy kvalifikácie, čo by znamenalo ďalších šesť zápasov s atraktívnejšími súpermi.

„Timotej hrá na inej úrovni, bez neho by sme to takto nezvládli. Očakávam, že má pred sebou veľkú kariéru, ale ešte je len na jej začiatku. Keď do tímu pribudnú ďalší hráči, tak v kvalifikácii - verím, že do nej postúpime - môže Slovensko postaviť družstvo, ktoré bude vzbudzovať rešpekt,“ dodal Vidin.

Bolek splatil dôveru

Zmiešané pocity mal po zápase Lukáš Bolek. „Vyhrali sme, ale mohli sme aj o viac. Vieme, že rozdiel v skóre sa môže hrať na konci rolu. Víťazstvo nám dodá sebavedomie, ale zároveň musíme zostať pri zemi.

Spravili sme veľa chýb, ktoré bude treba do ďalších zápasov odstrániť,“ vravel rodák z Pezinka, ktorý po naskočení z lavičky oživil hru tímu. „Snažil som sa splatiť trénerovi dôveru. Doteraz som šance v mužskej reprezentácii nedostával, boli tu iní hráči.“