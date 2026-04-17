VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švajčiarsko v prípravnom zápase pred MS 2026

Na snímke zľava Servác Petrovský (Slovensko) a Diminik Egli (Švajčiarsko) v prípravnom zápase.
Sportnet|17. apr 2026 o 18:18
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko v príprave na MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj druhý zápas v príprave pred MS v hokeji 2026. Súperom Slovákov je opäť Švajčiarsko.

Skóre duelu otvorili Švajčiari, keď sa v 15. minúte presadil Tristan Scherwey. Vedenie navýšil v úvode druhej tretiny Fabrice Herzog.

Slováci odpovedali v presilovej hre 5 na 3, keď Martin Faško-Rudáš prekvapil brankára súpera.

VIDEO: Martin Faško-Rudáš znížil na 1:2

Herzog však v polovici duelu pridal druhý presný zásah v stretnutí a upravil na 3:1 pre Švajčiarov. Na konci druhej tretiny Romain Loeffel opäť prekonal Eugena Rabčana a súper Slovákov smeroval za víťazstvom.

Slovenskí reprezentanti sa nevzdali a predviedli skvelý nástup do tretieho dejstva. Už po minúte sa presadil Oleksij Myklucha a v presilovke skóroval aj Marek Valach.

VIDEO: Gól Mareka Valacha na 3:4

Švajčiari zvládli aj tlak Slovákov v závere a gólom do prázdnej bránky upravili na konečných 5:3.

Duel Slovensko - Švajčiarsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

