ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov 2025 LIVE (skupina B)

Ze začátku zápasu byly aktivnější Švýcarky, hra se ale nyní obrátila. Více na puku jsou Slovenky, kterým se však nedaří přes pevnou švýcarskou obranu dostat do lepšího zakončení.

Nyní se dostala do útočného pásma Lačná, která chtěla vystřelit z pravého kruhu. Do jejího pokusu ale vložila svou hůl švýcarská hráčka.

Za odraženým pukem se do pásma Slovenek hnala Ochsnerová. Ke kotouči se ale nakonec dostala rychleji obrana hráček v bílých dresech.

Švýcarky vyhrály vhazování a jako první se vydaly do útoku. Kotouč po levé straně táhla Müllerová, která hledala na ose si najíždějící Manetschovou, pas byl ale moc dlouhý. Poté došlo k posunutí slovenské brány.

Ještě jednou přeji příjemné dopoledne z čerstvě zasněženého finského Vantaa. Obě mužstva jsou na ledě, Švýcarky mají červenou sadu dresů, Slovenky tu bílou. Utkání co nevidět začne.

