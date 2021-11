Chcelo prísť 160- tisíc Slovákov. Na konci bolo ticho a slzy

BRATISLAVA. Mohli by sa spojiť všetky futbalové arény tímov z najvyššej súťaže na Slovensku, aj tak by to bolo málo.

V dejinách samostatnosti o žiaden športový zápas nebol taký záujem. Na už zbúrané Tehelné pole sa snažilo dostať viac ako stošesťdesiat tisíc ľudí.

Nakoniec ich prišlo oficiálne 23 800. Bolo vypredané, viac sa ich nezmestilo.

V októbri 2009 sa chystali veľké oslavy postupu na majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike.

Museli sa však odložiť. Eufóriu vystriedalo obrovské ticho a smútok. Hráči sa po zápase nešťastne chytali za hlavy. Mnohým z nich tiekli slzy.