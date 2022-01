Slovensko - Rusko: ONLINE z ME vo futsale 2022 (UEFA Futsal EURO)

Prenos

14:12 Zachytili sme loptu v strede poľa a rezultovali z toho hneď dve naše strely, po ktorých musel Putilov zasahovať.

13:20 Drahovský hľadal kolmicou Došu, ale lopta končí za bránkovou čiarou.

12:03 Dvaja proti jednému, ale Drahovský netrafil bránu.

11:46 Ostrák prenechal loptu Drahovskému, ten napálil Abramova.

11:45 Rick bol pri hlavičkovaní faulovaný. Dostal od Abramova nohou do čela. Štandardka pre našich.

11:42 Prakticky neustále sa musíme brániť, dopredu sa dostávame iba veľmi ojedinele.

Rusko práve strelilo gól!

ANTON SOKOLOV bol síce bránený Smeřičkom, ale loptu si prvým dotykom výborne spracoval a z otočky ju napálil do našej siete.

Rusko práve strelilo gól!

ARTEM ANTOSHKIN dostal nabité na os ihriska z prvej umiestnil loptu k ľavej žrdi. 1:1.

09:48 Oberman kryl strelu aj dorážku z uhla, loptou dostal nepríjemne do hrude, ale bude v poriadku.

09:43 Oberman výborne, ďalšiu strelu Robinha zlikvidoval.

08:28 Robinho strieľal z osi ihriska, Oberman mal odkrytý výhľad a opäť úspešne zasiahol.

08:03 Darí sa nám blokovať ruské strely, Rick bol dobre postavený.

Rusi to zahrali na Robinha, ktorého fantasticky nohou vychytal Oberman.

06:15 Drahovský hľadal Kozára v predbránkovom priestore medzi dvojicou brániacich hráčov, tí jeho prihrávku ale prečítali.

05:26 Rusov sme vytlačili až k ich vlastnému brankárovi.

04:22 Vyrazili sme vo dvojici do útoku, Zdráhal sa dostal do zakončenia, ale mieril nad bránu.

03:51 Ševčíkov dobý zákrok, nedovolil vystreliť ruskému kapitánovi Abramovovi.

03:17 Prakticky prvýkrát sme sa dostali na útočnú polovicu a hneď bol z toho gól. Inak sa musíme brániť.

Slovensko dalo gól!

Výborný vstup do stretnutia v podaní nášho tímu. Drahovský posunul loptu PETROVI KOZÁROVI, ktorý namieril presne k vzdialenejšej žrdi a napol sieť.

01:16 Rusi nás obkľúčili, ale výborne zapracoval Doša a poslal loptu do autu.

00:22 Prvý vynikajúci zákrok nášho gólmana a roh pre Rusov. Zastreľoval sa Eder Lima.

00:00 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Rusko: Putilov – Eder Lima, Robinho, Chishkala, Davydov – Zamtaradze (GK), Antoshkin, Milovanov, Abramov (C), Niyazov, Abramovich, Sokolov, Paulinho, Nando



Slovensko: Oberman – Rick, Kozár (C), Doša, Drahovský – Karpiak (GK), Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Zaťovič, Čeřovský, Turek, Ostrák



Rozhodca: Oshomkov G. (Est) – Bugenko V. (Mda).

Európsky futsalový šampionát je už v plnom prúde, Slovensko si na svoj úvodný zápas muselo počkať až do dnešného dňa, kedy si sily zmeria so silným Ruskom. Začiatok zápasu je o 17:30.



Okrem Slovenska a Ruska sa v skupine C nachádzajú ešte reprezentácie Poľska a Chorvátska, s ktorými odohráme duely v utorok, respektíve budúcu sobotu.



Do ďalšej fázy turnaja postupujú prvé dva tímy zo štyroch základných skupín.



Nominácia Slovenska na EURO 2022:



Brankári: Marek Karpiak (ŠK Slavia Praha futsal), Marek Kušnír (Mimel Lučenec), Richard Oberman (Podpor pohyb Košice)



Hráči: Peter Serbin, Martin Směřička, Anton Brunovský, Daniel Čeřovský, Dominik Ostrák (všetci Mimel Lučenec), Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal (všetci Interobal Plzeň), Tomáš Drahovský (Santa Coloma), Martin Doša (FK Chrudim), Vojtech Turek (Bernalda Futsal), Matúš Ševčík (ŠK Slavia Praha futsal), Patrik Zaťovič (Piast Gliwice)